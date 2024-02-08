Стоимость проезда в общественном транспорте Владимира может составлять 40 рублей.

На прошедшем 8 февраля брифинге главы Владимира Дмитрия Наумова были рассмотрены вопросы, связанные с улучшением городского общественного транспорта. Во время мероприятия были заданы вопросы, касающиеся предстоящего повышения тарифов на проезд.По словам главы города, при определении новых тарифов будут учитываться данные, предоставленные перевозчиками, а также затраты, связанные с оказанием услуг. Исходя из информации о муниципальных мероприятиях, Дмитрий Наумов заявил, что стоимость проезда может превысить 40 рублей. Повышение тарифов ожидается во второй половине весны.