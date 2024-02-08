Во Владимире полицейские задержали мужчину, который хотел похитить деньги из кассы кафе По...

Во Владимире полицейские задержали мужчину, который хотел похитить деньги из кассы кафеПо информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, полицейские, совместно с сотрудниками охранного предприятия, задержали молодого человека, который пытался украсть деньги из кассы кафе.В конце января 2024 года в полицию поступило сообщение от сотрудников частного охранного предприятия о срабатывании сигнализации.24-летний, ранее судимый местный житель, чтобы проникнуть в общепит, разбил стеклянную входную дверь. Угрожая ножом прибывшей по сигналу охране, мужчина хотел своровать 260 тысяч рублей из вскрытой им кассы. Как итог, - злоумышленник был задержан.Сотрудники полиции также установили причастность задержанного к кражам из нескольких торговых точек в помещении магазина на улице Безыменского во Владимире. Он разбил стекло нижней части входной двери и похитил деньги, алкоголь и сигареты. Уже из другого, - косметического магазина, фигурант также похитил деньги, а также духи и различную косметику.«Следователем следственного отдела УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой», ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».- сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Подозреваемый заключен под стражу, идет расследование.Фото: freepik.com