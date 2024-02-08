По словам мэра города Дмитрия Наумова, сейчас сотрудников не хватает у всех перевозчиков.

Во Владимире размышляют насчёт нехватки водителей общественного транспорта. По словам мэра города Дмитрия Наумова, сейчас сотрудников не хватает у всех перевозчиков.Одним из предложений стала компенсация жилья для водителей. Власти считают, что это один из способов решить проблему дефицита работников.«Вопрос ценовой политики и зарплаты – один из самых главных», – отметил глава Владимира.Также сейчас идёт работа по модернизации, так, в здании старого депо на улице Гастелло прошла установка медкабинета, рездевалок и бытовых помещений. Работы завершились летом прошлого года.