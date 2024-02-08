Посткроссинг – это обмен открытками по почте, увлечение популярное во всем мире. Теперь владимирцы и гости города могут отправить приятную весточку друзьям и близким, не выходя из музея.

Посткроссинг – это обмен открытками по почте, увлечение популярное во всем мире. Теперь владимирцы и гости города могут отправить приятную весточку друзьям и близким, не выходя из музея. Для этого необходимо купить понравившуюся открытку в сувенирном магазине, там же продаются марки, подписать и опустить в специальный почтовый ящик. О том, можно ли приходить со своими