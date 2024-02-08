Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Владимирской области.

Во Владимирской детской стоматологической поликлинике обновлено оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Владимирской области.Одна из таких обновок пришла в отделение на Студёной горе, заменив бормашину 1985 года. Ещё три инструмента прибыли в поликлинику на улицу Егорова, два из которых попали в терапевтический кабинет, а одна – в хирургический, там бормашины были поновей – 2001 и 2009 года выпуска.В стоматологическую поликлинику поступают около 50 тысяч детей ежегодно со всех уголков региона и соседних областей. Новое оборудование не только многофункционально, но и помогает врачам намного безопаснее и комфортнее лечить детские зубы.