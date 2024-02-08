Во Владимирской области главу Красной Горбатки оштрафовали за растрату. Глава Красной...

Во Владимирской области главу Красной Горбатки оштрафовали за растрату.Глава Красной Горбаткипризнан виновным в совершении растрат (зафиксировано 4 случая) бюджетных средств на сумму 31 000 рублей с использованием своего служебного положения.Суд установил, что, обладая правом распоряжаться бюджетными деньгами, он оплачивал административные штрафы, назначенные ему как должностному лицу органа местного самоуправления, со счета администрации муниципального образования.По информации (из «карточки» - с официального сайта) пресс-службы Селивановского районного суда, подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся и полностью возместил ущерб.По каждому преступлению судья назначил чиновнику штраф. Общая их сумма - 47 000 рублей.Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com