Злоумышленника задержали сотрудники УМСБ России по региону.

Во Владимирской области посадили спонсора международной террористической организации (МТО). Злоумышленника задержали сотрудники УМСБ России по региону.По информации правоохранителей, уроженец Центральной Азии 1998 года рождения связался по интернету с членом этой организации, который находился в Сирии. Фигурант взял у участника МТО реквизиты и перевёл денежные средства, точное количество не уточняется.После этого мужчину задержали сотрудники ФСБ по Владимирской области. В апреле того года на него было заведено уголовное дело. На суде тот признал свою вину и раскаялся в финансировании терроризма.Итог: девять лет лишения свободы, два с половиной из которых пройдёт в тюрьме, а остальные года – в колонии строгого режима. Пока что приговор не вступил в законную силу.