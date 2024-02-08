Во Владимирской области уровень газификации выше среднероссийского Уровень газификации...

Во Владимирской области уровень газификации выше среднероссийскогоУровень газификации Владимирской области выше среднероссийского. Данные приводит областное правительство.К первому января этого года регион газифицирован на 86 процентов. Средний по стране показатель - 74 процента.В нашем регионе продолжается реализация 5-летней программы развития газоснабжения. В планах построить более двух тысяч километров сетей для газификации 28 тысяч домовладений и 96 котельных.В 2024 году голубое топливо должно прийти в сотню населенных пунктов региона. Особое внимание будет уделено газификации сёл и деревень на территории нацпарка "Мещера".Региональное министерство лесного хозяйство занимается определением функциональных зон в лесах, где сможет пройти газопровод.