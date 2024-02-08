Во Владимирской области уровень газификации выше среднероссийского
Уровень газификации...
Во Владимирской области уровень газификации выше среднероссийского
Уровень газификации Владимирской области выше среднероссийского. Данные приводит областное правительство.
К первому января этого года регион газифицирован на 86 процентов. Средний по стране показатель - 74 процента.
В нашем регионе продолжается реализация 5-летней программы развития газоснабжения. В планах построить более двух тысяч километров сетей для газификации 28 тысяч домовладений и 96 котельных.
В 2024 году голубое топливо должно прийти в сотню населенных пунктов региона. Особое внимание будет уделено газификации сёл и деревень на территории нацпарка "Мещера".
Региональное министерство лесного хозяйство занимается определением функциональных зон в лесах, где сможет пройти газопровод.