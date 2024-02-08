Перед судом предстанет житель Вязников.

Перед судом предстанет житель Вязников. Мужчину обвиняют в незаконном культивировании, а также хранении наркосодержащих растений. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Вязниковец занимался нелегальным растениеводством в деревне Большие Удолы. В общей сложности он вырастил 28 кустов, собрал «урожай», высушил и хранил для собственного употребления.Осенью прошлого года к «садоводу» нагрянули стражи порядка и изъяли более 2 килограммов сухих частей наркосодержащего растения.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя райцентра передано в суд.