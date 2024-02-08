На выставке представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Генеральный директор общества Знание Максим Древаль заявил в интервью РИА Новости, что выставку-форум Россия на ВДНХ продлили до 8 июля.Выставка-форум Россия открылась на московской ВДНХ 4 ноября 2023 года. На выставке представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. По замыслу организаторов, на ней собраны важнейшие достижения страны. Изначально она должна была закончиться 12 апреля 2024 года.Согласно экспресс-анализу НИУ ВШЭ, который проводился с 15 ноября 2023 года по 28 января 2024 года, 40% посетителей выставки-форума приехали из регионов, москвичей среди посетителей оказалось 37%, жителей Подмосковья — 22%. Еще 1% приехали из зарубежных стран.