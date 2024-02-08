Вытащили с того света: как врачи из Владимира спасли жизнь мужчине после инсульта? Врачи...

"Вытащили с того света": как врачи из Владимира спасли жизнь мужчине после инсульта?Врачи четвертой горбольницы Владимира вытащили с "того света" пациента, который перенес тяжелейший инсульт.Теперь его ждет длительное восстановление. Заново ходить и говорить мужчину учат в отделении реабилитации. За работой специалистов наблюдал Федор Лалакин.Шаг за шагом Антон идет к восстановлению. Осенью его с инсультом доставили в больницу на скорой в тяжелом состоянии, без сознания. Врачи вернули его практически с "того света".Пациента перевели на искусственную вентиляцию легких, самому дышать было сложно. Питался через зонд. Специалисты смогли стабилизировать сердечную и дыхательную деятельность, даже поставить на ноги. Дальше ежедневные тренировки и занятия по восстановлению.Антон, пациент:- Полностью все физические и психологические, и речевые...с ноября месяца, здесь очень хорошо.При инсульте опорно-двигательная система страдает при любых раскладах. Людям сложно выполнять простые, привычные им действия. Даже ходить становится проблематично. Снова делать первые шаги помогают специальные роботизированные тренажеры.Алексей Анкудинов, врач ЛФК больницы №4 г. Владимира:- Подсоединяем, устанавливаем определенный уровень нагрузки, то есть - разгрузку пациента. Аппарат за пациента практически работает, но пациент может иногда помогать, есть всякие программы со связью, которые помогают пациенту восстановить нарушенные функции той ноги, которая у него плохо работает.Владимирский художник Николай Бондаренко недавно тоже перенес инсульт, теперь в перерыве между занятиями, практикуется рисовать левой рукой. Вот, например, сейчас он пишет портрет медсестры. Врачи говорят, что настрой и мотивация пациента очень важна, чтобы определить конечную цель и перспективу реабилитации.Екатерина Евченко, заведующая стационарным отделением медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы:- Инсульты все разные, у кого-то инсульты более легко протекают. Цель у пациента будет, например, ходить в пределах квартиры или выходить по лестнице, чтобы гулять, а кому то приходится, допустим, целью ставить, хотя бы сесть в кровати, потому что у него инсульт более тяжелый.Восстановление может занять от нескольких недель до двух лет. Чтобы ускорить процесс, необходимо выполнять и слушать все советы врачей. Это повышает шансы вернуть утраченные функции и снизить риск повторного инсульта и осложнений.Федор Лалакин, Илья Хлудов "Вести-Владимир".