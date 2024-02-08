Жителей Владимирской области ожидает «нескучная погода»: солнечные дни и морозные ночи.
9 и 10...
Жителей Владимирской области ожидает «нескучная погода»: солнечные дни и морозные ночи.
9 и 10 февраля во Владимире (и во Владимирской области) будет светить солнце.
В субботу, например, прогнозируется ясная погода целый день, без осадков.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что в ближайшие дни погода точно будет «нескучной»:
«… В четверг и пятницу будет «январь», но совершенно не московский, а сыктывкарский. Резкое понижение температуры ночью до -20 °С. Днём — тоже совсем не жарко».
Завтра — 9 февраля во Владимире (по данным Гидрометцентра) ожидается переменная облачность, возможны осадки в виде снега.
Днём прогнозируется -12...15°С. К ночи в регионе будет понижение — до -17… 24°С.
Атмосферное давление в течение дня повысится с 736 до 743 мм ртутного столба. Ветер ожидается — западный, до 3 метров в секунду.
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В Москве суточная сумма осадков 7 февраля составила 10 мм, что выше прежнего рекордного значения 9,5 мм, отмеченного в 1995 году.
Народный прогноз погоды на 9 февраля:
«Резко потеплело – ждите лютые морозы!»;
«Собака на снег ложится – налетит вьюга или метель»;
«Луна покраснела – к сильному ветру».
Фото: freepik.com