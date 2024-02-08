Жителей Владимирской области ожидает «нескучная погода»: солнечные дни и морозные ночи. 9 и 10...

Жителей Владимирской области ожидает «нескучная погода»: солнечные дни и морозные ночи.9 и 10 февраля во Владимире (и во Владимирской области) будет светить солнце.В субботу, например, прогнозируется ясная погода целый день, без осадков.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что в ближайшие дни погода точно будет «нескучной»:«… В четверг и пятницу будет «январь», но совершенно не московский, а сыктывкарский. Резкое понижение температуры ночью до -20 °С. Днём — тоже совсем не жарко».Завтра — 9 февраля во Владимире (по данным Гидрометцентра) ожидается переменная облачность, возможны осадки в виде снега.Днём прогнозируется -12...15°С. К ночи в регионе будет понижение — до -17… 24°С.Атмосферное давление в течение дня повысится с 736 до 743 мм ртутного столба. Ветер ожидается — западный, до 3 метров в секунду.Это интересно!В Москве суточная сумма осадков 7 февраля составила 10 мм, что выше прежнего рекордного значения 9,5 мм, отмеченного в 1995 году.Народный прогноз погоды на 9 февраля:«Резко потеплело – ждите лютые морозы!»;«Собака на снег ложится – налетит вьюга или метель»;«Луна покраснела – к сильному ветру».Фото: freepik.com