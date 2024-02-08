Перед судом предстанет 34-летний житель Ковровского района.

Перед судом предстанет 34-летний житель Ковровского района. Мужчину обвиняют в незаконном хранении частей растений, содержащих наркотические средства. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что фигурант выращивал наркосодержащие растения в бане, сушил и употреблял. Во время обыска у него изъяли более 260 граммов готового зелья.Отмечается, что свою вину житель Ковровского района признал. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.