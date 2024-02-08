Полицейские задержали 24-летнего ранее судимого жителя Владимира.

Полицейские задержали 24-летнего ранее судимого жителя Владимира. Молодого человека обвиняют в ряде преступлений. Об этом рассказала УМВД России по региону.Так, в конце января в одном из кафе областной столицы сработала сигнализация. Прибывшие на место охранники застали фигуранта, который вскрыл кассу и пытался украсть 260 тыс. рублей. Обвиняемый даже угрожал людям ножом. Однако подоспевшие полицейские арестовали парня.Кроме того, владимирца подозревают в серии магазинных краж. Из одной торговой точки он стащил деньги и спиртное, из другой – табачные изделия, из третьей – косметику. Нанесённый ущерб оценивается приблизительно в 100 тыс. рублей.Отмечается, что на допросе молодой человек во всём сознался. Теперь в отношении него возбуждены уголовные дела. Сам фигурант находится под стражей.