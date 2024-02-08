Золотая собака: почему во Владимирской области общение с ретривером дает терапевтический...

"Золотая собака": почему во Владимирской области общение с ретривером дает терапевтический эффект?Как четвероногие становятся не просто друзьями, а настоящими членами семьи? Отправляемся в гости к владимирской семье Мониных. Вместе с Полиной Лаптевой.Мирабель или просто Мира. Четвероногим другом, а скорее, - членом семьи Мониных, золотистая и пушистая девочка стала 8 лет назад. Родом издалека, из Энгельса.В дом Мониных она вошла в канун новогодних праздников, став желанным подарком для детей и родителей.Юлия Монина, хозяйка:- Это собака, которая всегда любит гладиться. Она при любом удобном случае, если вы, не дай бог, даже ночью вытащили руку из одеяла, она, тут как тут, и сразу будет гладиться.Питомец верный и преданный, дружелюбный и очень заботливый. Найдет общий язык с кем угодно.Был случай, когда Мирабель унесла чужого котенка. Понянчила и вернула маме-кошке, рассказывает Юлия.Золотистый ретривер - одна из самых умных и сообразительных пород. У "солнечного пса" внутри словно спрятан "термометр эмоций": научно доказано, что общение с ретривером дает терапевтический эффект.Юлия Монина, хозяйка:- Эти собаки, во первых, - они эмпаты. Они очень чувствуют настроение людей, даже когда приходишь уставший, нервозный с работы, она подойдет, положит тебе голову на колени и будет сидеть так до тех пор, пока не сойдет напряжение.Мира легко выполняет все команды, и, кажется, понимает человеческую речь...Только не говорит.Мирабель с нетерпением ждет, когда выпустят порезвиться на улицу. И эту любимую игрушку тоже всегда прихватит с собой. По природе своей - собака охотничья, но способна быть отличным поводырем. Золотистый ретривер отличается энергичным темпераментом.Мирабель любит купаться - во внимании и в мягком пушистом снегу."- Какие у Миры активности: летние и зимние?- Зимние, в принципе, не такие обширные. В основном, она очень любит купаться в снегу. Она, как лиса, выходит и ныряет в сугроб. Сразу. Например, свежий снег она просто обожает. Когда видит, что выпал снег, сразу бежит, и она уже готова валяться."А вот летом Мира с удовольствием бежит поплескаться в речке. Привередливая лакомка не прочь и хорошенько подкрепиться: не любит только лимоны и помидоры.Юлия Монина, хозяйка:- Если ей взгрустнется, она пойдет, соберет ягоды, она собирает с куста смородину. Она может пойти выбрать клубнику. Причем она берет только красные. Она не берет зеленые. Или может пойти украсть огурец из теплицы, когда видит, если есть, что брать.Нос покраснел, но не от холода. А от недостатка солнечной пигментации зимой.Еще одна особенность физиологии золотых ретриверов - 2 слоя шерсти. Внутренний - помогает собаке не мерзнуть, а внешний - не пропускает воду и не дает ей промокнуть.Юлия Монина, хозяйка:- Они очень быстро сохнут и трудно намокают. Когда ее моешь - это очень затруднительно. Пока ты берешь шампунь, она уже высохла. У них еще в ушах есть перепонки, которые блокируют попадание влаги.Золотые, во всех смыслах, собаки - прекрасно переносят любой климат: и жару, и холод. И, кажется, готовы отдать все свое добродушие и тепло тому, с кем они общаются.Полина Лаптева, Илья Хлудов "Вести-Владимир".