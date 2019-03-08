Женщины, получившие поздравления от сотрудников полиции, были приятно удивлены и поблагодарили участковых за поздравления, добрые пожелания и готовность всегда прийти на помощь...

Участковые уполномоченные полиции Северо-Восточного административного округа столицы присоединились к Всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом!» и поздравили женщин, проживающих и работающих на административных участках их обслуживания.Участковые поздравили представительниц прекрасного пола, вручили им цветы и листовки, в которых, кроме пожеланий, содержались его фамилия и имя, адрес пункта полиции и контактные телефоны. Женщины, получившие поздравления от сотрудников полиции, были приятно удивлены и поблагодарили участковых за поздравления, добрые пожелания и готовность всегда прийти на помощь.Также сотрудники полиции навестили 85-летнюю жительницу района, которой полицейские территориального отдела некоторое время назад оказали помощь, когда она оказалась запертой в своей квартире.Женщина рассказала, что она оказалась запертой в своей квартире, замок двери сломался и самостоятельно выйти из квартиры у нее не получается.Пенсионерка смогла сразу дозвониться в территориальный отдел полиции. Прибывшие сотрудники полиции ОМВД России по Останкинскому району помогли женщине открыть дверь, а также установили новый замок.Полицейские поздравили с наступающим праздником – 8 Марта и подарили цветы. Женщина высказала слова благодарности в адрес сотрудников полиции за оказанную помощь и внимание.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29