Женщины, получившие поздравления от стражей порядка, были приятно удивлены и поблагодарили участковых за поздравления, добрые пожелания и готовность всегда прийти на помощь...

Акция «8 Марта – В каждый Дом» традиционно проходит в преддверии и в период празднования Международного женского дня. Участковые уполномоченные полиции поздравляют женщин по месту их жительства.Так, представители отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Северное Медведково поздравили женщин, проживающих и работающих на административных участках их обслуживания.Участковые поздравили представительниц прекрасного пола, вручили им цветы и открытки, в которых, кроме добрых пожеланий, содержалась информация об участковом. Женщины, получившие поздравления от стражей порядка, были приятно удивлены и поблагодарили участковых за поздравления, добрые пожелания и готовность всегда прийти на помощь.Местные жительницы отметили, что получать поздравления от мужчин-офицеров им вдвойне приятно.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29