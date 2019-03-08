Женщины, получившие поздравления от стражей порядка, были приятно удивлены и поблагодарили участковых за поздравления, добрые пожелания и готовность всегда прийти на помощь...
Акция «8 Марта – В каждый Дом» традиционно проходит в преддверии и в период празднования Международного женского дня. Участковые уполномоченные полиции поздравляют женщин по месту их жительства.
Так, представители отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Северное Медведково поздравили женщин, проживающих и работающих на административных участках их обслуживания.
Участковые поздравили представительниц прекрасного пола, вручили им цветы и открытки, в которых, кроме добрых пожеланий, содержалась информация об участковом. Женщины, получившие поздравления от стражей порядка, были приятно удивлены и поблагодарили участковых за поздравления, добрые пожелания и готовность всегда прийти на помощь.
Местные жительницы отметили, что получать поздравления от мужчин-офицеров им вдвойне приятно.
Пресс-служба УВД по СВАО
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