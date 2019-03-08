Сотрудники ЦКС УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве со служебной собакой по кличке Заноза поздравили своих коллег, а также жителей Северо-Восточного административного округа с праздником 8 Марта...

В рамках акции сотрудники полиции поздравляют представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.Так, сотрудники ЦКС УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве со служебной собакой по кличке Заноза поздравили своих коллег, а также жителей Северо-Восточного административного округа с праздником 8 Марта.Виновницы торжества поблагодарили сотрудников полиции за внимание и подаренное весеннее настроение.Мероприятия в рамках акции продолжаются и продлятся на протяжении всех праздничных дней.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29