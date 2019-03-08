Полицейские от всей души пожелали ребятам и педагогам прекрасного весеннего настроения, счастья, крепкого здоровья и радостных улыбок...

Многолетняя теплая дружба связывает правоохранителей УВД по ТиНАО с воспитанниками и педагогами подшефных детских домов «Молодая гвардия» и Филимонковского детского дома-интерната «Солнышко». Ни один праздник не обходится без теплых поздравлений и радостных встреч. Так и в международный весенний праздник сотрудники полиции УВД по ТиНАО в рамках Всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом» поздравили представительниц прекрасного пола с праздником.В честь Международного женского дня врио помощника начальника по работе с личным составом майор внутренней службы Иван Снежко вместе с личным составом Управления внутренних дел преподнесли педагогам и воспитанницам детских домов цветы, сладкие подарки, женские аксессуары для красоты и наборы для творчества.Ребята, как всегда, с нетерпением ждали своих гостей и приготовили им праздничный концерт. Они разыграли спектакль, рассказали стихи, спели песни, а в конце мероприятия вручили всем женщинам подарки, изготовленные своими руками. Полицейские от всей души поблагодарили ребят и пожелали ребятам и педагогам прекрасного весеннего настроения, счастья, крепкого здоровья и радостных улыбок.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38