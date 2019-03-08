Стела на месте бывшей главной синагоги Страсбурга упала вследствие наезда автомобиля - это не было актом антисемитизма. К такому выводу пришли полицейские французского департамента Нижний Рейн, осмотрев место происшествия и изучив записи с камер видеонаблюдения.

Стела на месте бывшей главной синагоги Страсбурга упала вследствие наезда автомобиля — это не было актом антисемитизма. К такому выводу пришли полицейские французского департамента Нижний Рейн, осмотрев место происшествия и изучив записи с камер видеонаблюдения.Стела, установленная в Страсбурге на месте сожженной нацистами 12 сентября 1940 года синагоги, оказалась на земле в ночь на субботу, 2 марта. Полиция начала поиск вандалов.Однако, сообщает французский новостной портал DNA, выяснилось, что один из местных жителей, управляя автомобилем, задел буксирным крюком бетонное основание памятника, что и стало причиной падения стелы.Автомобилиста нашли и задержали для допроса — это 31-летний житель Страсбурга. Он сознался, что находился на месте происшествия за рулем автомобиля, взятого у друга. Однако водитель отрицает, что задел стелу.Но он отрицал, что коснулся стелы, на которой написано: "С 1898 года здесь стояла синагога в Страсбурге, ".В июне ему предстоит суд по обвинению в потере контроля за транспортным средством и оставлении места ДТП. В антисемитизме его, очевидно, не обвиняют.Обнаружение перевернутой стелы всего через десять дней после осквернения еврейского кладбища в коммуне Катзенайм вызвало бурную реакцию во французском обществе. Об инциденте сообщалось на первых полосах французских и мировых СМИ.