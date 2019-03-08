Завершилось голосование среди болельщиков, определившее лучший стадион 2018 года в мире. Победа досталась Волгоград-Арене, построенной к чемпионату мира в России. Российский стадион набрал 68213 очков.

Завершилось голосование среди болельщиков, определившее лучший стадион 2018 года в мире. Победа досталась "Волгоград-Арене", построенной к чемпионату мира в России. Российский стадион набрал 68213 очков.Результаты голосования были опубликованы на сайте StadiumDB.com. Любопытно, что в тройку лучших попали еще две арены из России. Второе место занял стадион в Самаре, третьей стала арена в Нижнем Новгороде.Отметим, что впервые в истории премии призовая тройка полностью состоит из спортсооружений из одной страны.