Мужская сборная России разгромила команду Швеции со счетом 7:2 в матче группового турнира по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске. Россияне заняли первое место в группе, набрав восемь очков. В полуфинал они встретятся с финнами.

Мужская сборная России разгромила команду Швеции со счетом 7:2 в матче группового турнира по хоккею с мячом на Универсиаде в Красноярске. Россияне заняли первое место в группе, набрав восемь очков. В полуфинал они встретятся с финнами.В составе российской команды хет-трик оформил Сергей Ган. Дубль на счету Богдана Павенского. Еще по мячу забили Михаил Сергеев и Семен Чупин. За шведскую сборную отличились Кристиан Фром и Август Элебринг.Полуфиналы на Универсиаде состоятся 9 марта. Россияне сыграют с финнами, а шведы – с норвежцами.