Российский нападающий Даллас Старз Александр Радулов вошел в тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он был признан второй звездой. В матче против Колорадо Эвеланш россиянин оформил первый хет-трик в своей заокеанской карьере.

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов вошел в тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он был признан второй звездой. В матче против "Колорадо Эвеланш" россиянин оформил первый хет-трик в своей заокеанской карьере.Как сообщает официальный сайт НХЛ, первой звездой игрового дня был признан американский нападающий "Миннесота Уайлд" Джейсон Зукер. В победном матче против "Тампа-Бэй Лайтнинг" он, как и Радулов, забросил три шайбы в ворота соперника.Третьей звездой стал канадский голкипер "Питтсбург Пингвинз" Мэтт Мюррей, оформивший четвертый "сухарь" в сезоне. Во встрече с "Коламбус Блю Джекетс" он отразил 25 бросков.