Полузащитник амстердамского Аякса Душан Тадич был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. 30-летний сербский футболист в ответном матче 1/8 финала против мадридского Реала забил мяч и отдал две голевые передачи.

Полузащитник амстердамского "Аякса" Душан Тадич был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. 30-летний сербский футболист в ответном матче 1/8 финала против мадридского "Реала" забил мяч и отдал две голевые передачи.Он сумел обойти в голосовании нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, форварда "Порту" Муссу Марегу и вратаря "Тоттенхэм Хотспур" Уго Льориса, сообщает официальный Twitter турнира.