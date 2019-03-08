Бельгийский полузащитник Маруан Феллайни принял решение прекратить выступления за национальную команду. 31-летний футболист выступал за сборную страны с 2007 года. В ее составе он провел 87 игр, забив в них 18 мячей.

Бельгийский полузащитник Маруан Феллайни принял решение прекратить выступления за национальную команду. 31-летний футболист выступал за сборную страны с 2007 года. В ее составе он провел 87 игр, забив в них 18 мячей."Решение уйти из сборной мне далось непросто. Тем не менее понимаю, что должен уступить свое место новому поколению. Выступать за сборную Бельгии для меня было большой честью", – написал футболист на своей странице в Twitter.Напомним, что в составе бельгийской команды Феллайни стал бронзовым призером чемпионата мира, который прошел летом 2018 года в России.