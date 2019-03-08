Глупой провокацией назвал президент Чехии Милош Земан отказ во въезде в страну сотруднику МИД России. Инцидент произошел 4 марта: российскому дипломату отказали во въезде на территорию Чехии в аэропорту города Прага. Представитель МИД России прибыл в Чехию в составе российской делегации для участия в заседании российско-чешской межправительственной комиссии.

"Глупой провокацией" назвал президент Чехии Милош Земан отказ во въезде в страну сотруднику МИД России. Инцидент произошел 4 марта: российскому дипломату отказали во въезде на территорию Чехии в аэропорту города Прага. Представитель МИД России прибыл в Чехию в составе российской делегации для участия в заседании российско-чешской межправительственной комиссии."Есть люди, которые не умеют ничего другого, как делать глупые провокации", — заявил Земан в эфире телеканала "Баррандов".По его словам, российская делегация, возглавляемая главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, рассматривала возможность отказаться от визита в Чехию и в полном составе вернуться в Россию, передает ТАСС. Если бы делегация РФ действительно отказалась от участия в заседании межправкомиссии, это, по мнению Земана, "на долгое время нарушило бы экономическое сотрудничество с Россией".По данным чешского издания Denik N, российский дипломат, не впущенный в Чехию, находился в списке "нежелательных лиц", и ему отказали во въезде "по соображениям безопасности". В посольстве России в Чехии назвали инцидент недружественным действием, которое не останется без ответа. Посольство сделало представление заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть