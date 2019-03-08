В Соединенных Штатах завершился громкий судебный процесс: бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта приговорили к четырем годам тюремного заключения. Также ему предстоит выплатить крупный штраф.

В Соединенных Штатах завершился громкий судебный процесс: бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта приговорили к четырем годам тюремного заключения. Также ему предстоит выплатить крупный штраф.У здания суда выстроились десятки телекамер. Интерес огромный: ведь на скамье подсудимых — Пол Манафорт, человек из ближнего круга Дональда Трампа, бывший руководитель его избирательной кампании. Первая крупная рыба, попавшаяся спецпрокурору Мюллеру, которую он вот-вот должен был демонстративно разделать.Но у Мюллера сорвалось. Вместо максимальных 24 лет тюрьмы, как ожидало обвинение, судья дал только четыре года. Это стало шоком для демократов, твердящих о сговоре с Москвой и о том, что расследование спецпрокурора обязательно закончится импичментом Трампа.Расследование против Манафорта длилось почти два года. В результате ему предъявили обвинение по 18 пунктам, но присяжные признали его виновным только по восьми. Среди них — финансовые махинации, махинации с налогами, нарушение законодательства о лоббизме. При этом пункта о сговоре с Россией среди обвинений как не было, так и нет.Это особенно подчеркнули адвокаты: ведь с так называемого "русского дела" и началось то, что Трамп окрестил охотой на ведьм."То, что вы слышали сегодня, это то же самое, что мы говорили с первого дня. Нет абсолютно никаких доказательств того, что Пол Манафорт был замешан в каком-либо сговоре с каким-либо государственным чиновником из России. Спасибо всем", — заявил адвокат Пола Манафорта Кевин Даунинг.Несмотря на то, что Манафорта поместили в следственный изолятор, где он отсидел девять месяцев, сломать его не удалось. В отличие от бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна — его, к слову, вновь заподозрили во лжи, уже во время вторых слушаний под присягой.Коэн заявил, что никогда не просил и не попросит помилования у Трампа, но теперь появились данные, что он все-таки прощупывал почву на эту тему. Теперь такая сделка для осужденного на три года Коэна маловероятна, а вот Манафорта Трамп вполне может помиловать.Правда, сначала нужно дождаться приговора еще одного суда — уже в Вашингтоне. Манафорта обвинили в том, что он не зарегистрировался иностранным агентом, когда лоббировал интересы украинских партий. За это 69-летнему политтехнологу грозит еще до 10 лет тюрьмы.