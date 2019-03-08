Английская премьер-лига назвала лауреатов прошедшего месяца. Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером в феврале. Его команда одержала в последнем месяце зимы четыре победы в четырех встречах.

Английская премьер-лига назвала лауреатов прошедшего месяца. Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером в феврале. Его команда одержала в последнем месяце зимы четыре победы в четырех встречах.В настоящий момент "горожане" лидируют в чемпионате Англии, набрав 71 очко после 29 игр. Они опережают на один балл идущего вторым "Ливерпуль".Лучшим игроком февраля в чемпионате Англии стал форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. 30-летний футболист забил семь мячей в четырех играх.