Илона Маска могут лишить допуска к секретной информации из-за курения марихуаны. SpaceX от комментариев отказывается.

Минбороны США рассмотрит вопрос о лишении главу компании Илона Маска допуска к секретной информации из-за того, что он курил марихуану во время комедийного шоу, сообщается на сайте Bloomberg.По словам источников агентства, от Маска потребовали повторно предоставить документы, необходимые для получения доступа к конфиденциальной информации. В частности, сведения об употреблении наркотических средств в течение последних семи лет. Раскрытие этих данных обязательны для федеральных служащих, сотрудников фирм-подрядчиков, выполняющих заказы для властей США. Пока Маску не запрещен допуск к секретным данным, однако факт употребления марихуаны может стать достаточным основанием для лишения допуска.В сентябре 2018 года во время эфира шоу подкастов Маск не отказался от предложенного ведущим "косячка". Поступок предпринимателя вызвал неоднозначную реакцию слушателей. К примеру, акции его компании Tesla подешевели на 4%.