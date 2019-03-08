Илона Маска могут лишить допуска к секретной информации из-за курения марихуаны. SpaceX от комментариев отказывается.
Минбороны США рассмотрит вопрос о лишении главу компании Илона Маска допуска к секретной информации из-за того, что он курил марихуану во время комедийного шоу, сообщается на сайте Bloomberg.
По словам источников агентства, от Маска потребовали повторно предоставить документы, необходимые для получения доступа к конфиденциальной информации. В частности, сведения об употреблении наркотических средств в течение последних семи лет. Раскрытие этих данных обязательны для федеральных служащих, сотрудников фирм-подрядчиков, выполняющих заказы для властей США. Пока Маску не запрещен допуск к секретным данным, однако факт употребления марихуаны может стать достаточным основанием для лишения допуска.
В сентябре 2018 года во время эфира шоу подкастов Маск не отказался от предложенного ведущим "косячка". Поступок предпринимателя вызвал неоднозначную реакцию слушателей. К примеру, акции его компании Tesla подешевели на 4%.