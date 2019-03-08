Украина должна отменить запрет на въезд австрийскому журналисту Кристиану Вершюцу, считает представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. Подобные запреты наносят большой ущерб свободе СМИ и свидетельствуют о том, что Украина еще не готова для членства в Евросоюзе.

Украина должна отменить запрет на въезд австрийскому журналисту Кристиану Вершюцу, считает представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. Подобные запреты наносят большой ущерб свободе СМИ и свидетельствуют о том, что Украина еще не готова для членства в Евросоюзе, говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ.Руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу запрещен въезд на Украину на год — до 8 марта 2020 года. Журналиста обвинили в нарушении государственной границы, оправдании "захвата" Крыма и антиукраинской пропаганде. Ранее Верщюц заявлял, что журналистам работать на Украине слишком опасно.Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд. Председатель Австрийского союза журналистов Фред Турнхайм назвал запрет на въезд для журналистов — никуда не годным делом. В телерадиокомпании, журналисту которой запретили въезд на Украину, назвали подобные действия цензурой.