Пивной затор возник на трассе под Лос-Анджелесом из-за опрокинувшейся фуры, перевозившей партию пенного напитка. Последствия ДТП сняли на видео.

Пивной затор возник на трассе под Лос-Анджелесом из-за опрокинувшейся фуры, перевозившей партию пенного напитка, сообщает полицейский департамент Вэст-Ковина. Последствия ДТП сняли на видео.Авария произошла ранним утром в четверг, 7 марта, на 10-й автостраде в городе Ковина. Точные причины произошедшего стражи порядка пока не называют. По одной версии, водитель поздно заметил остановившиеся машины и попытался объехать их по обочине, но врезался в эстакаду, по другой — он задремал за рулем.На кадрах с места видно, что большегруз превратился в груду металла, а проезжая часть оказалась завалена коробками и банками с пивом. Управлявшему машиной мужчине удалось самостоятельно выбраться из салона, он отделался незначительными травмами.Big-rig hauling Modelo beer crashes on freeway off-ramp in West Covina, California; the driver is okpic.twitter.com/e0j7eOkwWy— Breaking911 (@Breaking911) 7 марта 2019 г.Движение по автостраде было заблокировано в течение нескольких часов.