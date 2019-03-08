Курьезное видео снял австралийский парапланерист, приземлившийся не в то время, не в том месте и явно помешавший паре кенгуру заниматься своими делами. Одно из животных попыталось прогнать незваного гостя, но в итоге ретировалось, забрав с собой напарника.

Парапланерист из Австралии снял на видео курьезный случай со своим участием, произошедший на днях неподалеку от Канберры – столицы Австралийского Союза.Мужчина решил завершить свой полет в районе станции космического слежения Orroral Valley.Сразу после приземления его встретила пара не слишком дружелюбных кенгуру. Одно из сумчатых даже несколько раз атаковало "пришельца" с неба, однако парапланеристу удалось отразить нападение и отогнать животное.