В Киеве радикалы устроили драку во время Марша женщин. Эту акцию феминистки приурочили к Международному женскому дню.

В Киеве радикалы устроили драку во время "Марша женщин". Эту акцию феминистки приурочили к Международному женскому дню.На площади собралось несколько тысяч человек, но не все оказались согласны с их лозунгами за равные права: помешать мероприятию решили представители ультраправой организации.Полиция попыталась оттеснить агрессоров, в результате несколько человек были задержаны, передает "Россия 24".