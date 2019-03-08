Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили в Крым, чтобы навестить родственников и убедиться в собственной неправоте. Приглашение последовало от главы украинской общины Анастасии Гридчиной.

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили в Крым, чтобы навестить родственников и убедиться в собственной неправоте. Приглашение последовало от главы украинской общины Анастасии Гридчиной.Ранее Климкин заявил, что в Крыму люди бояться покидать дом, по его мнению, это худшая версия диктатуры. Крымчан регулярно вызывают в ФСБ, где применяются совершенно неправомерное запугивание, кроме того, в Крым выселяют тех, кто имеет проблемы с законом.Интернет-СМИ сообщали, что тесть Климкина генерал-майор в отставке Юрий Михайленко награжден медалью "За возвращение Крыма". Мужчина постоянно проживает на территории полуострова.Очень странно слышать такие слова от человека, чьи родственники награждены медалью "За возвращение Крыма", подытожила Гридчина, передает РИА Новости.Сенатор Олег Морозов присоединился к критике и назвал слова Климкина бредом сумасшедшего. Очень похоже на фейкньюс, подчеркнул сенатор и добавил, что в Крыму люди сами решали свою судьбу.Крым стал российским регионом после референдума 2014 года.