Ранее канцлер Германии отвергла предложение США провести морские маневры у берегов Крыма.

Крымчане благодарны канцлеру Германии Ангеле Меркель за отказ от предложения США провести морские маневры у берегов полуострова, сообщил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее агентство Bloomberg, сославшись на три официальных источника, написало, что в феврале 2019 года вице-президент США Майк Пенс убеждал Меркель выслать военные корабли ФРГ к берегам Крыма. Предложение прозвучало в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Предложение США Меркель отвергла. Агентство уточняет, что Франция также отказалась принять участие в этой авантюре, посчитав эту идею "ненужной провокацией".Гемпель сравнил предложение Америки с поговоркой о загребании жара чужими руками и назвал эту инициативу провокацией, пишет РИА Новости. И выразил надежду на то, что в случае повторения инцидентов в Керченском проливе провокаторам будет дан жесткий отпор.Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, нарушив границу России, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны и содержатся в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.