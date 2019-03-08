Депутат Национального собрания Франции, лидер партии Национальное объединение, Марин Ле Пен напомнила о катастрофических результатах для европейской экономики от антироссийских санкций и заявила, что теперь Евросоюз может повторить эту же ошибку, но в отношении Великобритании.

Депутат Национального собрания Франции, лидер партии "Национальное объединение", Марин Ле Пен напомнила о катастрофических результатах для европейской экономики от антироссийских санкций и заявила, что теперь Евросоюз может повторить эту же ошибку, но в отношении Великобритании."Мы хотели наказать россиян и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС", — приводит слова Ле Пен РИА Новости.Она указала, что Евросоюз, делая Brexit болезненным, не защищает европейские интересы, поскольку худшие последствия от этого могут ожидать вовсе не британцев, а сам ЕС.Ранее Ле Пен уже заявляла, что Евросоюз может навредить сам себе, пытаясь сделать Brexit "максимально болезненным". Она также утверждала, что предложенные ЕС условия сделки с Великобританией в рамках Brexit имеют цель развязать гражданскую войну в Ирландии.Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта, однако проект соответствующего соглашения пока не ратифицирован британским парламентом. ЕС же, со своей стороны, отказывается пересматривать проект договора о Brexit.