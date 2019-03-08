Легковой автомобиль сбил двух школьниц в Кондопоге – момент аварии попал в объектив камеры уличного наблюдения. Как сообщают местные СМИ, дети самостоятельно покинули место ДТП, а водитель счел за лучшее самостоятельно обратиться в полицию.

В Сети опубликованы кадры наезда на пешеходов, произошедшего в минувший вторник, 5 марта, в карельском городе Кондопога.На записи видно, что водитель легкового автомобиля проехал перекресток, совершил левый поворот и сбил двух детей, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу.Как сообщают местные СМИ, школьницы самостоятельно покинули место ДТП, а человек, находившийся за рулем легкового авто, обратился в полицию, информировав правоохранительные органы о факте аварии со своим участием.