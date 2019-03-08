Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев записал поздравление с Международным женским днем, находясь на борту правительственного самолета Ил-96.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев записал поздравление с Международным женским днем, находясь на борту правительственного самолета Ил-96. Он пожелал всем женщинам хорошего настроения и выразил надежду на то, что россиянки проведут его в кругу близких и самых дорогих людей. Видеопоздравление опубликовано в пятницу на сайте председателя правительства.Напомнив, что восьмерка похожа на знак бесконечности, Медведев также пожелал женщинам бесконечной заботы от близких.Поздравление было записано во время возвращения Медведева из рабочей поездки.