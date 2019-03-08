Центральный уголовный суд Великобритании - Олд-Бэйли - оправдал 54-летнего пилота Эндрю Хилла, которого обвиняли в непредумышленном убийстве 11 человек во время авиашоу в августе 2015 года. Тогда самолет Hawker Hunter, на котором выступал Хилл на авиашоу Шорхэм, после неудачного выполнения одной из воздушных фигур упал на оживленную автотрассу, превратившись в огненный шар.

Центральный уголовный суд Великобритании — Олд-Бэйли — оправдал 54-летнего пилота Эндрю Хилла, которого обвиняли в непредумышленном убийстве 11 человек во время авиашоу 22 августа 2015 года. Тогда самолет Hawker Hunter, на котором выступал Хилл на авиашоу "Шорхэм", после неудачного выполнения одной из воздушных фигур — "мертвой петли" — упал на оживленную автотрассу, превратившись в огненный шар.На земле погибли 11 человек и еще 16 пострадали, напоминает Sky News. Самого Хилла спас частично сработавший механизм катапультирования — пилота выбросило прямо из обломков и он выжил, хотя и получил тяжелые травмы и неделю пробыл в коме.Обвинение настаивало, что летчик допустил грубую небрежность при выполнении фигуры, недобрав либо скорости, либо высоты. Сам он заявил, что не помнит, как произошла катастрофа, и что такая катастрофическая ошибка при выполнении фигуры может означать только одно: он был дезориентирован либо были нарушены его когнитивные функции. Причиной могли стать перегрузки в воздухе или нехватка кислорода.