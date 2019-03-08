Всеобщая забастовка в защиту прав женщин объявлена в Бельгии 8 марта по призыву феминистской платформы Collecti.e.f 8 mars. Акция призвана показать, что без женщин мир остановится.

Всеобщая забастовка в защиту прав женщин объявлена в Бельгии 8 марта по призыву феминистской платформы Collecti.e.f 8 mars. Акция призвана "показать, что без женщин мир остановится".Платформа объединила на основе общих требований представителей различных профсоюзов и общественных организаций, передает "Интерфакс". Пока рано судить о масштабе акции, но бельгийские СМИ уже сообщают о нарушениях в работе госпиталей, домов престарелых и других учреждений, где большинство персонала составляют женщины.По словам представителя оргкомитета акции Рут Палуку-Атоки, акцию решено провести в форме забастовки, так как остановка работы — сильный сигнал."Это позволяет показать, где необходимы женщины", — цитирует ее бельгийская Le Soir.EN/