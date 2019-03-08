На Калининской линии столичного метро нет движения поездов от станции Новокосино до станции Шоссе Энтузиастов. Причиной стал инцидент с пассажиром, сообщается на одной из страниц Московского метрополитена в Твиттере.

На Калининской линии столичного метро нет движения поездов от станции "Новокосино" до станции "Шоссе Энтузиастов". Причиной стал инцидент с пассажиром, сообщается на одной из страниц Московского метрополитена в "Твиттере".На Калининской линии (8) нет движения поездов от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» из-за инцидента с пассажиром. Пожалуйста, пользуйтесь наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 8 марта 2019 г.До этого сообщалось, что на Калининской линии увеличены интервалы движения поездов. Метрополитен рекомендует пассажирам пользоваться наземным транспортом.Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, около 12:20 пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Перово". Данных о состоянии пассажира нет. Уточняется, что на участке от станции "Новокосино" до "Шоссе Энтузиастов" прервано движение поездов в направлении центра. В обратном направлении поезда на этом участке идут с увеличенными интервалами.