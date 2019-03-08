Киевские власти уже сделали первые шаги по признанию Крыма российским. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, о таких подвижках можно судить по недавним словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Киевские власти уже сделали первые шаги по признанию Крыма российским. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его мнению, о таких подвижках можно судить по недавним словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который назвал Крым "худшей версией России". Правда, Климкин в свойственной ему манере утверждал и то, что в Крым из России сейчас идет переселение людей с криминальным прошлым. Поэтому крымчане теперь боятся выходить из дома, утверждает глава украинского внешнеполитического ведомства. Шеремет назвал такое заявление агрессивным по форме первым шагом к признанию Крыма российским.Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская отметила, что россияне в Крым действительно переезжают, но добровольно. И назвала слова "фантазера от политики" Климкина о переселении российского криминала на полуостров "откровенной ересью". Поклонская перефразировала известную цитату, заметив украинскому министру, что "по Европе бродит призрак российского глобализма". Она подчеркнула, что россияне переезжают в Крым только потому, что он стал возрождаться, давать надежду на лучшую жизнь, сообщает РИА Новости.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".