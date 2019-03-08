17-летний юноша упал под приближающийся поезд и скончался от полученных травм.

Управление МВД на транспорте сообщило подробности гибели пассажира московского метро днем 8 марта. Им оказался 17-летний москвич, скончавшийся от полученных травм.Ранее СМИ сообщили о падении пассажира на рельсы метрополитена на станции метро "Перово" Калининской линии. Инцидент произошел в 12.18 по Москве. Движение поездов было остановлено между станциями "Новокосино" и "Шоссе Энтузиастов".В УВД рассказали, что машинист успел применить экстренное торможение, но по инерции поезд все же наехал на пассажира. От полученных травм подросток скончался.