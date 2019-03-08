Отечественных звезд упрекнули в отсутствии стиля. Представители российского шоу-бизнеса хоть и выглядят холеными, похвастаться тонким чувством моды не могут.

Отечественных звезд упрекнули в отсутствии стиля. Представителироссийского шоу-бизнеса хоть и выглядят холеными, похвастаться тонким чувствоммоды не могут.Именно так считает известный блогер Лена Миро. Более того,обозревательница считает наших звезд "убогими"."Они не стильные. Нарядные – да. Причесанные – да. Тщательнонакрашенные – да. Но стиля – нет. Колхоз. Чистенький такой, нарядный колхоз. Нету нас ни Мадонны, ни Леди Гага, ни Джастина Бибера", – вздыхает Миро в своемЖЖ.По мнению Лены, стиль – это порождение индивидуальности, апредставители российской эстрады – "безликая серость". "Тихо пролезшая – кто ртом, кто жопой, ктоинтригами – в так называемое светское общество России. Хочется, правда, назватьего скотским, зная истории из прошлого наших звезд тусовки", – рассуждаетблогер.Миро отметила, что обыватели часто воспринимают откровенную глупостьзвезд, как часть продуманной пиар-кампании. Однако, по ее мнению, это нерасчетливый ход небожителей, а реальное положение дел.Из-за отсутствия таланта, индивидуальности и ума отечественные знаменитости носят вышедшие из моды прически и нелепые платьица "как у советских пластмассовых кукол". Под толстым слоем устаревшей "мишуры" наши звезды "скрывают внутреннюю убогость и провинциальные комплексы".