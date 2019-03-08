Отечественных звезд упрекнули в отсутствии стиля. Представители
российского шоу-бизнеса хоть и выглядят холеными, похвастаться тонким чувством
моды не могут.
Отечественных звезд упрекнули в отсутствии стиля. Представители
российского шоу-бизнеса хоть и выглядят холеными, похвастаться тонким чувством
моды не могут.
Именно так считает известный блогер Лена Миро. Более того,
обозревательница считает наших звезд "убогими".
"Они не стильные. Нарядные – да. Причесанные – да. Тщательно
накрашенные – да. Но стиля – нет. Колхоз. Чистенький такой, нарядный колхоз. Нет
у нас ни Мадонны, ни Леди Гага, ни Джастина Бибера", – вздыхает Миро в своем
ЖЖ.
По мнению Лены, стиль – это порождение индивидуальности, а
представители российской эстрады – "безликая серость". "Тихо пролезшая – кто ртом, кто жопой, кто
интригами – в так называемое светское общество России. Хочется, правда, назвать
его скотским, зная истории из прошлого наших звезд тусовки", – рассуждает
блогер.
Миро отметила, что обыватели часто воспринимают откровенную глупость
звезд, как часть продуманной пиар-кампании. Однако, по ее мнению, это не
расчетливый ход небожителей, а реальное положение дел.
Из-за отсутствия таланта, индивидуальности и ума отечественные знаменитости носят вышедшие из моды прически и нелепые платьица "как у советских пластмассовых кукол". Под толстым слоем устаревшей "мишуры" наши звезды "скрывают внутреннюю убогость и провинциальные комплексы".