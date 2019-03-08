8 марта можно оформить заказ на Бэтмена или Человека-паука. Любой из них доставит цветы вашей любимой. Однако на этом пути мужчину, женщину и Бэтмена подстерегает опасность: заказ на дом к девушке цветущего супермена может быть чреват самыми непредсказуемыми последствиями.

8 марта — самый странный день, когда все женщины России, даже те, что за неделю до этого смеялись, что не хотят подарков, начинают с самого утра ждать их. И восторгаться принесенным подснежникам.8 марта - день самой необъяснимой логики. Когда мужчины, за неделю высмеивающие ожидания женщин, смущаясь, обязательно дарят скороварки, бриллианты, неподходящие ей духи или путешествие мечты. И непременно цветы.После чего настает время сообща подтрунивать над ситуацией: "Сейчас видела мужчину на улице, несет с десяток роз с очень длинными ножками и говорит кому-то по телефону: "Как будто шалаш иду строить".И все же о подарках. Вы заметили? Год от года они становятся разнообразнее.В этом году можно оформить заказ на Бэтмена или Человека-паука. Любой из них притворится курьером и доставит цветы вашей любимой. Хочу предупредить: на этом пути всех троих (мужчину, женщину и Бэтмена) подстерегает опасность. Позвонит, скажем, мужик в трико, плаще и трусах в дверь моей мамы: как она поступит и предположить невозможно — настолько быстра ее реакция и широк диапазон действий в непредвиденной ситуации. Куда там маме, интуиция мне подсказывает, что заказ на дом к девушке цветущего Бэтмена тоже может быть чреват самыми непредсказуемыми последствиями. Но жизнь без риска так скучна и пресна.Еще один подарок, который стоит использовать очень аккуратно, это заказ фотографии любимой с брендовыми и люксовыми вещами. Открывает она по звонку дверь, там стоит курьер с тем самым телефоном, о котором она мечтала или с коробкой сапог с заветным логотипом, шубой из песца с позолотой... Курьер фотографирует девушку с подарком, отдает ей фотографию, шубу-кольцо забирает и уходит.Занавес. Переходим к следующему действию.Попробуйте набрать в поисковике "8 марта. Подарки". Первым на этот запрос выпадает: "Можно ли дарить ножи в подарок женщине на 8 марта?". Я зашла проверить: мужчины в блогах активно дискутируют. С одной стороны в былые времена нож считался статусным подарком, с другой — в некоторых странах существует поверье, что нож притягивает злые силы. Есть и еще одна версия: дарящий нож навлекает на себя беду. Вот с ней я, кстати, согласна на 278 процентов.Может уж лучше задуматься о группе псевдомексиканских музыкантах? Пусть споют Besame Mucho и станцуют румбу на лестничной клетке. И соседи порадуются чужому счастью. Особенно, если заказать с утра пораньше.Справедливости ради надо сказать, что в этом году женщины дождались и уникальных, незабываемых подарков. Сайт, занимающийся аналитикой банковского сектора, расщедрился к 8 марта на статью с заголовком "Как спрятать деньги от жены", начинающуюся словами: "Оставим в стороне моральную сторону желания спрятать деньги от близкого человека, развод — дело тонкое".Зато по сообщению "Миасского рабочего", к первым дням весны "почти две сотни миасских семей получили презенты за рождение детей от губернатора" Бориса Дубровского. С этого губернаторского почина в Челябинской области стартовала акция "Подарок новорожденному", организованная в честь 85-летия Южного Урала.Презентами женщинам озаботилась и культурная столица страны. На протяжении двух дней - 7 и 8 марта — названия станций подземки там объявляют Михаил Боярский, Сергей Мигицко, Василий Герелло, Николай Буров и Сергей Паршин. Почему нельзя их оставить насовсем или хотя бы на все выходные, организаторы подарка не уточнили.А в самый день 8 марта подземный подарок расширен: сын Михаила Боярского Сергей Боярский вместе с братьями Запашными, наконец, спустятся в метро Санкт-Петербурга. Единственное, что огорчает, ради поддержания интриги депутат Госдумы и дрессировщики не сообщили, на какой станции состоится их восьмомартовская встреча с женщинами Северной Пальмиры. Придется поискать "сюрприз".Один из самых "выразительных" подарков к Международному женскому дню удалось придумать администрации канатной дороги в Москве. По информации пресс-службы в честь 8 марта женщинам "подарят скидку 8% на покупку билета для проезда на канатной дороге". Всем желающим получить подарок надо понимать, что фуникулер в столице один. И находится он на юго-западе города, что само по себе отдельное путешествие. В метро. За деньги.По прогнозам синоптиков стремящихся отправиться в путешествие ожидают дождь со снегом и -3, "которые ощущаются как -9", что, возможно, скажется на желании части москвичек и их гостей приобрести подарок. Напомню также, что билет на фуникулер туда-обратно стоит 400 рублей за 700 метров над Москвой-рекой. Скидка — 32 рубля. Итого 368. Скидка только женщине.Но, пожалуй, самый запоминающийся подарок женщинам сделали книжники. Крупный и знаменитый издательский дом успел выпустить к восьмому дню марта месяца подарочные издание Камасутры и... Домостроя. Издатели утверждают, что книга, где излагается как правильно пороть жену, которой "предписывается быть доброй, трудолюбивой и молчаливой", будет "радовать глаз гораздо дольше, чем букет цветов. Тем более что для этого сейчас самое время!" Чтобы заинтересовать мужчин еще больше, при заказе подарочного набора предоставляется скидка.Настоящий праздник.