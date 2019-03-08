Новейший космический корабль SpaceX успешно вернулся на землю. Приводнение спускаемой капсулы произошло в 16.45 по Москве в Атлантическом океане, в 320 километрах от побережья Флориды.

Новейший космический корабль SpaceX успешно вернулся на землю. Приводнение спускаемой капсулы произошло в 16.45 по Москве в Атлантическом океане, в 320 километрах от побережья Флориды.Корабль Crew Dragon многоразового использования в течение пяти дней находился в составе Международной космической станции (МКС). Стыковку корабль провел самостоятельно. Он доставил космонавтам продукты и посылки. Корабль рассчитан на семь членов экипажа, однако в первом полете его роль исполнял манекен Рипли, названный так в честь главной героини фантастической саги "Чужой".Мягкое приводнение обеспечили вовремя раскрывшиеся парашюты. Капсулу поднимут с поверхности воды на специальное спасательное судно с помощью крана.Это первый испытательный полет новейшего корабля Crew Dragon, который помимо прочего оснащен системой экстренной эвакуации экипажа на случай аварии на старте.Директор NASA Джим Брайденстайн назвал полет Crew Dragon важной вехой в эре пилотируемых космических полетов космонавтике. В течение восьми лет после завершения американской программы "Шаттл" в 2011 году единственным средством доставки американских астронавтов на МКС были российские корабли "Союз". Пилотируемый полет на Crew Dragon запланирован на конец лето этого года.С удачным пуском и возвращением аппарата на Землю поздравил основателя SpaceX Илона Маска и главу NASA Джима Брайденстайна гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В поздравлении он назвал успешные испытания гарантией безопасной и стабильной работы на МКС.