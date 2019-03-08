Сотрудники УВД по ВАО от всей души поздравили присутствующих с весенним праздником и подарили им букеты цветов...

Сотрудники полиции УВД по ВАО посетили детей из подшефного реабилитационного центра и поздравили педагогический состав и учениц с 8 Марта.Начальник ОМПО УВД по ВАО майор внутренней службы Станислав Крузин от лица полицейских Восточного округа поздравил женщин, сотрудниц реабилитационного центра «Солнечный круг», с наступающим 8 Марта, выразил им слова благодарности за их нелёгкую, но такую благородную работу, пожелал здоровья, любви, семейного благополучия, стойкости и терпения. Воспитанницам центра пожелали счастья, успехов в труде и учебе и весеннего настроения.Также к поздравлениям от имени УВД по ВАО присоединились инструктор отделения профессиональной подготовки УВД по ВАО капитан внутренней службы Евгений Кононов и референт ОССМИ УВД по ВАО Николай Новиков. Сотрудники УВД по ВАО от всей души поздравили присутствующих с весенним праздником и подарили им букеты цветов.Также для детей, проходящих реабилитацию в центре «Солнечный круг», был устроен праздничный концерт и чаепитие с блинами, приуроченные к празднованию масленичной недели.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73