Визитной карточкой акции стали видеоролики, герои которых – сотрудники транспортной, туристической, конной полиции, патрульно-постовой службы, а также кинологических и других подразделений ведомства.

В честь самого весеннего праздника Министерство внутренних дел Российской Федерации проводит ежегодную акцию «8 Марта – в каждый дом». Ее визитной карточкой стали видеоролики, герои которых – сотрудники транспортной, туристической, конной полиции, патрульно-постовой службы, а также кинологических и других подразделений ведомства.Сильные, ответственные и надежные профессионалы поздравляют представительниц прекрасной половины человечества. Участковые уполномоченные вручают жительницам домов праздничные памятки-визитки, изготовленные в виде открыток. В отделах Госавтоинспекции автоледи получают не только водительские удостоверения, но и букеты цветов. Патрульные машины ДПС с включенными проблесковыми сигналами выстраиваются в честь праздника в форме восьмерки.На поездах, лошадях и собачьих упряжках спешат сотрудники органов внутренних дел в далекие населенные пункты, чтобы подарить женщинам цветы и хорошее настроение. В ответ их лица озаряются радостными улыбками. Доверие и взаимопонимание – такие важные сегодня слова.