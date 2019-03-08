Три пули получил выпускник средней школы в ЮАР при попытке выяснить отношения с директором учебного заведения. Последний для разговора не нашел времени, и тогда бывший ученик устроил погром в здании, а затем напал на прибывших по вызову полицейских. Ученики сняли на видео зрелищное противостояние у стен школы.

Три пули получил выпускник средней школы в ЮАР при попытке выяснить отношения с директором учебного заведения. Последний для разговора не нашел времени, и тогда бывший ученик устроил погром в здании, а затем напал на прибывших по вызову полицейских. Ученики сняли на видео зрелищное противостояние у стен школы.Описанные события произошли 6 марта в городе Квамхланга. У молодого человека, как пояснил пресс-секретарь Минобразования провинции Мпумаланга, был давний конфликт с руководителем школы. Тот отказался встречаться с бывшим учеником, настойчиво требовавшим аудиенции, чем привел его в ярость. Выпускник взялся бить стекла, ломать двери и оскорблять педагогов, тем временем ученики спешно укрылись на втором этаже.Стоило появиться полицейским, как молодой человек атаковал и их — кирпичом он разбил стекло в патрульном авто, а потом выбросил из салона водителя. От побивания камнями последнего спас напарник, тремя выстрелами остановивший злоумышленника. Молодого человека, как уточняет The South African, госпитализировали с ранениями ноги, его жизни ничего не угрожает.Руководство полиции и местные жители одобрили действия стража порядка, открывшего огонь на поражение.