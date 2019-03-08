Стрельба и таран – сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Водитель не подчинился требованиям полицейских и попытался сбить одного из них. Женщина, находившаяся на переднем сидении машины, чудом не пострадала.

Специальная комиссия обнародовала кадры инцидента с летальным исходом с участием сотрудников полиции города Литл-Рок, расположенного в Арканзас на юге США.Как сообщил представитель правоохранительных органов, 22 февраля текущего года патрульные получили сообщение об угнанном автомобиле, который вскоре был ими обнаружен.Стражи порядка попытались заблокировать транспортное средство на парковке, однако водитель подозрительного авто отказался подчиняться требованиям полицейских и попытался уехать.В какой-то момент у него на капоте оказался один из правоохранителей, попытавшийся остановить машину, встав у нее на пути.В итоге по подозреваемому был открыт огонь на поражение – в его сторону было сделано не менее 15 выстрелов, часть из которых попала в цель. Практически одновременно с этим другой патрульный пошел на таран, врезавшись на служебном автомобиле в машину подозреваемого.От полученных ранений мужчина, впоследствии опознанный как 30-летний Брэдли Блэкшир, скончался. Женщина, находившаяся на переднем сидении расстрелянного авто, не пострадала.Сбитый полицейский получил травму ноги.Адвокат семьи погибшего настаивает на том, что полицейские превысили полномочия и не должны были убивать Блэкшира, так как угрозы для их жизни не было, а сведения о факте угона машины пока что не нашли официального подтверждения.Расследование произошедшего продолжается.